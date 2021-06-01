О компании

Компания более 10-ти лет на Нижегородском рынке предлагает огромный ассортимент строительных и отделочных материалов, известных мировых брендов и проверенных производителей давно закрепившихся в качестве «выбора №1» как среди строителей-профессионалов, при крупном строительстве, так и не больших бытовых подрядчиков.

