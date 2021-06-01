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Доставка
Возможность привезти материалы в течение 24 часов по предварительному заказу. При заказе на сумму от 20000р. Доставка в черте Н.Новгорода БЕСПЛАТНО
Удобное расположение
Склады строительных материалов, для самовывоза и скорости доставки в разных частях города
Широкий ассортимент
Более 20 000 позиций в наличии и под заказ для разноформатного строительства и ремонта
Удобный режим работы
Оптовый отдел пн.- сб. Розничный магазин пн.-вс.
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Есть в наличии1 004 руб./штЕсть в наличии1 086 руб./штЕсть в наличии320 руб./штЕсть в наличии343 руб./штЕсть в наличии345 руб./штЕсть в наличии111 руб./штЕсть в наличии309 руб./лист
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Есть в наличии228 руб./лист
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Есть в наличии1 004 руб./штЕсть в наличии1 540 руб./штЕсть в наличии323 руб./штЕсть в наличии345 руб./штЕсть в наличии111 руб./шт
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Есть в наличии1 086 руб./штЕсть в наличии228 руб./лист
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АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» Хольцер СТРУКТУРПУТЦ (Holzer STRUKTURPUTZ) R 15 зерно 1,5ммНет в наличии1 976 руб./шт
О компании
Компания более 10-ти лет на Нижегородском рынке предлагает огромный ассортимент строительных и отделочных материалов, известных мировых брендов и проверенных производителей давно закрепившихся в качестве «выбора №1» как среди строителей-профессионалов, при крупном строительстве, так и не больших бытовых подрядчиков.