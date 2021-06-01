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Линокром
Магазин «Строительная помощь» предлагает купить Линокром Технониколь – это гидроизоляционное нетканое полотно на основе негниющей основы. На нее с двух сторон наносится битумный слой, препятствующий проникновению влаги. Материал наплавляется на подготовленное основание пропановой горелкой.
Продукция предлагается в двух вариантах:
Продукция предлагается в двух вариантах:
- Линокром К – верхний слой кровельного ковра, обеспечивающий надежную защиту от осадков.
- Линокром П – материал, применяемый в качестве слоя пароизоляции для внутренней стороны кровли.