Array ( [BREND] => Array ( [0] => Array ( [NAME] => Технониколь [FILTER_VAL] => технониколь ) ) [VID] => Array ( [0] => Array ( [NAME] => линокром [FILTER_VAL] => ecd08d7a-1da8-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) ) [SHIRINA] => Array ( [0] => Array ( [NAME] => 1м [FILTER_VAL] => e027535a-1da8-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) ) [VYSOTA] => Array ( [0] => Array ( [NAME] => 10м [FILTER_VAL] => 70616140-1da9-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) [1] => Array ( [NAME] => 15м [FILTER_VAL] => e6c3eeb3-1da8-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) ) [TIP] => Array ( [0] => Array ( [NAME] => ТКП [FILTER_VAL] => bfd63897-1da9-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) [1] => Array ( [NAME] => ТПП [FILTER_VAL] => 953af55b-1da9-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) [2] => Array ( [NAME] => ХКП [FILTER_VAL] => 767df003-1da9-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) [3] => Array ( [NAME] => ХПП [FILTER_VAL] => f90a48cd-1da8-11ea-bbc4-1831bf52f230 ) ) )





Продукция предлагается в двух вариантах:



Линокром К – верхний слой кровельного ковра, обеспечивающий надежную защиту от осадков.

Линокром П – материал, применяемый в качестве слоя пароизоляции для внутренней стороны кровли. Закажите качественную продукцию по выгодной цене: продажа ведется с доставкой по Нижнему Новгороду. Магазин «Строительная помощь» предлагает купить Линокром Технониколь – это гидроизоляционное нетканое полотно на основе негниющей основы. На нее с двух сторон наносится битумный слой, препятствующий проникновению влаги. Материал наплавляется на подготовленное основание пропановой горелкой.Продукция предлагается в двух вариантах:Закажите качественную продукцию по выгодной цене: продажа ведется с доставкой по Нижнему Новгороду.