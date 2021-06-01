Линокром К – верхний слой кровельного ковра, обеспечивающий надежную защиту от осадков.

Линокром П – материал, применяемый в качестве слоя пароизоляции для внутренней стороны кровли.

Магазин «Строительная помощь» предлагает купить Линокром Технониколь – это гидроизоляционное нетканое полотно на основе негниющей основы. На нее с двух сторон наносится битумный слой, препятствующий проникновению влаги. Материал наплавляется на подготовленное основание пропановой горелкой.Продукция предлагается в двух вариантах:Закажите качественную продукцию по выгодной цене: продажа ведется с доставкой по Нижнему Новгороду.