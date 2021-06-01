Нужна облицовка в помещении, где стены неровные, с заметными дефектами;

Требуется создание сложных многоуровневых потолков и арок;

Необходимо зонировать комнату, создать дополнительные перегородки;

Нужны декоративные элементы в декоре.

Листы гипсокартона относятся к отделочным материалам, предназначенным для создания ровных поверхностей любого размера, декоративных элементов интерьера, огнеупорных и шумопоглощающих покрытий. На гипсокартон хорошо клеится керамическая плитка, ровно ложится и долго держится краска. Можно использовать специальные водостойкие грунтовки.Купить гипсокартонный лист рекомендуется в следующих случаях:Влагостойкие листы подойдут даже для отделки ванной, где влажность высокая. Они не пропускают и не впитывают воду, противостоят распространению плесени и грибка.Купить гипсокартон ГКЛ можно на нашем сайте. Листы Кнауф выпускаются в соответствии со стандартами ГОСТ. Размеры и стоимость указаны в каталоге.