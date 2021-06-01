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Гипсокартонный лист.
Есть в наличии
Артикул: 100893
528 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 021783
498 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 100891
428 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 100880
314 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 028828
504 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 100890
424 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 024636
564 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 024483
459 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 100886
321 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 039400
750 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 031554
550 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 000512
465 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 008187
400 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 028827
393 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 088892
226 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 024359
328 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 024337
441 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 003235
486 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 024189
293 руб./лист
Есть в наличии
Артикул: 088891
185 руб./лист
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Листы гипсокартона относятся к отделочным материалам, предназначенным для создания ровных поверхностей любого размера, декоративных элементов интерьера, огнеупорных и шумопоглощающих покрытий. На гипсокартон хорошо клеится керамическая плитка, ровно ложится и долго держится краска. Можно использовать специальные водостойкие грунтовки.
Купить гипсокартонный лист рекомендуется в следующих случаях:
Купить гипсокартон ГКЛ можно на нашем сайте. Листы Кнауф выпускаются в соответствии со стандартами ГОСТ. Размеры и стоимость указаны в каталоге.
Купить гипсокартонный лист рекомендуется в следующих случаях:
- Нужна облицовка в помещении, где стены неровные, с заметными дефектами;
- Требуется создание сложных многоуровневых потолков и арок;
- Необходимо зонировать комнату, создать дополнительные перегородки;
- Нужны декоративные элементы в декоре.
Купить гипсокартон ГКЛ можно на нашем сайте. Листы Кнауф выпускаются в соответствии со стандартами ГОСТ. Размеры и стоимость указаны в каталоге.